Legende: Gehört zu den Marathon-Männern des europäischen Fussballs Manuel Akanji. imago images/Newscom World/Andrew Yates

In der Verteidigung von Manchester City ist Manuel Akanji ebenso gesetzt wie in der Schweizer Nationalmannschaft. Im Laufe eines Jahres kommt da in Sachen Spielminuten einiges zusammen – im Falle des Schweizer Verteidigers waren es im abgelaufenen Jahr 5434 Minuten (58 Pflichtspiele im Klub und 10 Länderspiele).

Akanji gehört damit in den Top-5-Ligen Europas zu den absoluten Vielspielern. Nur 3 Spieler sammelten mehr Einsatzminuten:

1. Platz: Bruno Fernandes, Manchester United: 6288 Minuten (72 Spiele)

2. Platz: Antonio Rüdiger, Real Madrid: 5514 Minuten (67 Spiele)

3. Platz: Declan Rice, West Ham und Arsenal: 5437 Minuten (65 Spiele)

Zum Vergleich: In der Super League hat Miroslav Stevanovic 2023 die meisten Spielminuten absolviert. In 44 Pflichtspielen kam der Offensivspieler von Servette, der auch für Bosnien-Herzegowina aufläuft, auf knapp 4000 Einsatzminuten.