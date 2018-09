Für den Schweizer Blerim Dzemaili (mit Captainbinde) gab es am Mittwochabend nichts zu holen.

Juventus - Bologna 2:0 (2:0)

Der nächste YB-Gegner in der Champions League, Juventus Turin, kommt gegen Bologna im Schongang zu einem 2:0-Erfolg. Gegen das Team des Schweizers Blerim Dzemaili erzielten Paulo Dybala und Blaise Matuidi die Tore. Dzemaili spielte mit der Captainbinde durch.

Die Turiner haben somit nach 6 Spielen in der Serie A 6 Siege auf dem Konto. Am Wochenende folgt der italienische Spitzenkampf gegen die SSC Napoli, ehe am Dienstag die Berner Young Boys empfangen werden.

Valencia - Celta Vigo 1:1 (1:0)

Valencia reicht es gegen Celta Vigo nach einer 1:0-Führung nur zu einem Unentschieden. Die schlecht in die Saison gestarteten Ostspanier (Platz 15 vor diesem Spieltag) konnten damit keinen Befreiungsschlag landen. Valencias Michy Batshuayi und Iago Aspas erzielten die Tore.

Der 3. CL-Gegner von YB, Manchester United, spielte am Dienstag und unterlag im Ligacup gegen einen Zweitligisten.