PSG schlägt Tottenham in Udine mit 4:3 nach Penaltyschiessen und gewinnt den europäischen Supercup. Nach der regulären Spielzeit heisst es 2:2.

Goncalo Ramos rettet den Champions-League-Sieger erst in der 94. Minute ins direkt folgende Elfmeterschiessen.

PSG ist weit von der Form des letzten Frühlings entfernt und holt den Titel letztendlich doch.

Trotz des Wirbels um die Ausbootung von Triple-Held Gianluigi Donnarumma hat Paris Saint-Germain seinen Champions-League-Triumph nach einer spektakulären Aufholjagd veredelt. Das Team von Trainer Luis Enrique gewann den Uefa-Supercup im italienischen Udine durch ein 4:3 im Elfmeterschiessen gegen den Europa-League-Sieger Tottenham und startete die erste Spielzeit nach der erfolgreichsten Saison der Klubgeschichte gleich wieder mit einem Titel. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden, eine Verlängerung sieht der Wettbewerb nicht vor.

Im Penaltyschiessen konnte sich Lucas Chevalier, Donnarummas Nachfolger als Nummer 1 bei den Franzosen, auszeichnen. Er wehrte den Versuch von Micky van de Ven ab. Später schoss Mathys Tel kläglich am Tor vorbei, während bei PSG nur Vitinha scheiterte. Nuno Mendes verwertete schliesslich den entscheidenden fünften Versuch für den CL-Sieger.

Chevalier zunächst fehlerhaft

Die eingewechselten Kang-in Lee (85.) und Goncalo Ramos (90.+4) hatten PSG mit ihren späten Toren gerettet, nachdem van de Ven (39.) und Captain Cristian Romero (48.) die Londoner verdient mit zwei Längen in Führung gebracht hatten. Beim Kopfballtreffer Romeros sah Chevalier nicht gut aus – er liess den Ball unter seinem Arm durchrutschen.

Wieder triumphiert der CL-Sieger

Für den französischen Serienmeister, der offensiv lange Zeit erschreckend harmlos agiert hatte, war es im ersten Spiel seit dem exakt vor einen Monat mit 0:3 verlorenen Final der Klub-WM gegen Chelsea der erste Triumph im 1973 eingeführten europäischen Supercup. Zum 12. Mal in den letzten 13 Austragungen setzte sich der Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Champion durch.