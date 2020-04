Legende: Spieldaten unbekannt Im DFB-Pokal sind die Halbfinal- und Finaldaten noch offen. Getty Images

Deutschland: DFB-Pokal-Final nicht am 23. Mai

Der Final im DFB-Pokal kann nicht wie geplant am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Das Endspiel wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, wie der Deutsche Fussball-Bund bekanntgab. In den ebenfalls noch nicht terminierten Halbfinals treffen Bayern und Frankfurt sowie der Viertligist Saarbrücken und Leverkusen aufeinander.

Südkorea: Ligastart am 8. Mai

Die südkoreanische Fussball-Liga nimmt ab dem 8. Mai den Spielbetrieb auf. Zuschauer sind zunächst keine zugelassen, die Saison wurde von 38 auf 27 Runden verkürzt. Ursprünglich war der Meisterschaftsstart am 29. Februar vorgesehen, die Coronavirus-Krise verunmöglichte diesen jedoch.

USA: MLS-Klubs länger im Wartestand

In der nordamerikanischen Major League Soccer dürfen die Teams ihre Trainingsplätze und Anlagen frühestens am 16. Mai wieder nutzen. Die letzte Sperrfrist aufgrund der Coronavirus-Pandemie wäre am 24. April ausgelaufen. Ausnahmen gibt es nur für Spieler, die eine medizinische Behandlung brauchen oder in der Reha sind.