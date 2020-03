Legende: Ist derzeit in China engagiert. Marouane Fellaini. imago images

Fellaini mit Corona, aber ohne Symptome

Der frühere belgische Nationalspieler Marouane Fellaini ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Klub Shandong Luneng am Sonntag mit. Fellaini habe kein Fieber und fühle sich gut, stehe aber unter Beobachtung. Der 32-jährige Ex-Spieler von Manchester United ist der zweite bekannte Fall in China, nach jenem eines Brasilianers aus der zweithöchsten Liga. Der Start der chinesischen Super League droht nun noch weiter verschoben zu werden. Ursprünglich hätte sie am 22. Februar beginnen sollen.

Serie-A-Klubs wegen Trainingswiederaufnahme gespalten

Trotz weiterhin steigenden Infektionszahlen in Italien infolge der Coronavirus-Pandemie wollen einige italienische Fussballklubs so rasch wie möglich wieder das Training aufnehmen. Die Erstligisten sind jedoch gespalten. Während Lazio Rom und Napoli in kleinen Trainingsgruppen schon in den nächsten Tagen beginnen wollen, nehmen sich andere Klubs eine längere Auszeit und wollen abwarten, bis die dramatischen Infektionszahlen sinken.