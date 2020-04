Legende: Ein möglicher Austragungsort für Spiele ab Ende Mai Das Stadio Olimpico in Rom. Getty Images

Italien: Wird die Serie A Ende Mai fortgesetzt?

Italiens Fussball-Verbandspräsident Gabriele Gravina will Ende Mai die Serie A wieder starten. Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs sollen alle Spieler in Sportzentren für drei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Weiter soll dort in kleinen Gruppen wieder trainiert werden. Die WHO empfahl Spiele in Mittel- und Süditalien, wo das Coronavirus weniger verbreitet ist. Gravina meinte: «Ich hoffe, dass jeder Klub in seinem eigenen Stadion spielen kann. Sonst werden wir nach Lösungen suchen.» Das Einverständnis der Regierung steht noch aus.

England: Liga eventuell Mitte Juni zurück

Wie The Guardian schreibt, haben die Premier-League-Klubs einen Liga-Neustart ab Mitte Juni diskutiert. Dies, nachdem die Uefa empfohlen hatte, nationale Wettbewerbe bis zum 31. Juli zu beenden, um den August für den Abschluss der Champions und der Europa League frei zu lassen.

Schweiz: Luzern-Spieler verzichten auf Geld

Beim FC Luzern verzichten die Spieler während der Corona-Pause freiwillig auf Teile ihres Lohns. Die Mannschaft sei Ende März selbst auf Präsident Philipp Studhalter zugegangen und habe ihm das angeboten.