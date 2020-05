Legende: Vorzeitiges Ende Lia Wälti hatte für einen Abbruch der Saison plädiert. imago images

England: Saison der Frauen abgebrochen

Die Saison im englischen Frauenfussball ist vorzeitig beendet. Das gab der Verband am Montag bekannt, nachdem die überwältigende Mehrheit der Klubs der Women's Super League und Women's Championship sich wegen der Corona-Pandemie für einen Abbruch ausgesprochen hatte. Manchester City führt die Tabelle einen Punkt vor Chelsea (ein Spiel weniger) an. Betroffen vom Saisonabbruch sind auch die Schweizerinnen Lia Wälti (Arsenal), Ramona Bachmann (Chelsea) und Alisha Lehmann (West Ham). Wie die Saison gewertet wird und welche Teams für die internationalen Wettbewerbe gemeldet werden, muss nun der nationale Verband FA entscheiden.

Spanien: Sevilla-Quartett schlägt über die Stränge

4 Spieler des FC Sevilla verstiessen gegen die nationalen Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus. Luuk de Jong, Ever Banega, Lucas Ocampos und Franco Vazquez feierten mit 12 weiteren Personen eine Gartenparty. In Spanien sind aktuell Versammlungen von mehr als 10 Leuten untersagt. Auf Instagram veröffentlichte Banegas Frau ein Bild der Party. Banega selber zeigte am Sonntagabend Reue: «Ich möchte mich für das entschuldigen, was gestern passiert ist», erklärte er in den sozialen Medien.

England: Erstligisten dürfen als Team trainieren

Die englische Regierung erlaubt den Premier-League-Klubs die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Die Teams können wieder wettkampforientiert und ohne Einhaltung von Sicherheitsabständen mit dem gesamten Kader gemeinsam trainieren. Allerdings sind dabei strikte Hygienevorkehrungen zu treffen. Zudem werden alle Spieler weiterhin regelmässig getestet.