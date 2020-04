Legende: Konnte das Krankenhaus verlassen Marouane Fellaini. imago images

Fellaini darf nach 3 Wochen nach Hause

Marouane Fellaini ist nach seiner Corona-Erkrankung am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das gab sein Klub, der chinesische Erstligist Shandong Luneng, bekannt. Der 32-jährige Belgier ist der einzige bekannte Profi aus Chinas Super League (CSL), der sich mit dem Virus infiziert hat. Der 87-fache Nationalspieler Belgiens hatte sich nach einem positiven Test für 3 Wochen in ein Krankenhaus in der chinesischen Stadt Jinan begeben. Nach der Entlassung folgt eine 14-tägige Quarantäne.