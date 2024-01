Legende: Rot-Weiss ist Trumpf Atletico Madrid bejubelt den Derbysieg. Keystone/EPA/EFE/RODRIGO JIMENEZ

Spanien: Atletico und Barcelona im Copa-Viertelfinal

Atletico Madrid steht im Viertelfinal der Copa del Rey. «Los Colchoneros» schlugen Titelverteidiger Real Madrid im Derby mit 4:2 nach Verlängerung. Real musste schon in der regulären Spielzeit zweimal einer Atletico-Führung hinterherlaufen. Joselu (82.) rettete sein Team mit dem 2. Ausgleich in die Verlängerung, ehe Atletico seinen Coup durch Tore von Antoine Griezmann und Rodrigo Riquelme perfekt machte. Ebenfalls den Einzug in die Viertelfinals schaffte Barcelona mit einem 3:1-Erfolg beim unterklassigen Unionistas de Salamanca.

Italien: Napoli im Final der Supercoppa

Napoli hat bei der italenischen Supercoppa den Final erreicht. Im erstmals mit 4 Teams ausgetragenen Format schlug der amtierende Meister die AC Fiorentina mit 3:0. Alessio Zerbin avancierte in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad mit einem späten Doppelpack (84./87.) zum Matchwinner. In der ersten Halbzeit hatte Giovanni Simeoni Napoli in Führung gebracht (22.). Im 2. Halbfinal duellieren sich am Freitag Inter Mailand und Lazio Rom.