Deutschland: Union erster Halbfinalist

In der dritten Saison nach dem Aufstieg in die Bundesliga haben Union Berlin und Trainer Urs Fischer einen Titel im Visier: den Pokalsieg 2022. Mit einem 2:1 daheim gegen St. Pauli stiessen sie in die Halbfinals vor. Die Mannschaft aus der Spitzengruppe der 2. Bundesliga ging zwar in Führung, Sheraldo Becker unmittelbar vor der Pause und Andreas Voglsammer (75.) führten aber die Wende herbei. Die restlichen drei Viertelfinals werden alle am Mittwoch ausgetragen.

Italien: Kein Sieger im Mailänder Derby

Das erste Halbfinal-Hinspiel in Italien ist torlos ausgegangen: Den Stadtrivalen AC Milan und Inter Mailand gelangen in einem von Taktik geprägten Spiel über 90 Minuten keine Tore. Den 2. Halbfinal bestreiten Juventus und Florenz.

England: ManCity im Viertelfinal

Angeführt vom ukrainischen Captain Oleksandr Sintschenko hat Manchester City den FA-Cup-Viertelfinal erreicht. Beim Zweitliga-Letzten Peterborough United setzte sich ManCity mit 2:0 durch, die Tore erzielten Riyad Mahrez (60.) und Jack Grealish (67.). Sintschenko war eigens für das Spiel anstelle von Fernandinho zum Captain ernannt worden.