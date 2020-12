Martin Braithwaite musste seit seinem Wechsel zu Barcelona viel Häme entgegennehmen. Doch in den letzten Spielen drehte der Däne auf.

Legende: Ist im Aufwind Martin Braithwaite. Keystone

Der FC Barcelona macht schwierige Zeiten durch. Finanzielle Probleme und auch sportlich läuft es den Katalanen nicht wie gewünscht: So liegt das Team von Ronald Koeman in der Primera Division gerade einmal auf dem 7. Rang – zu wenig für den 26-fachen spanischen Meister.

Doch in letzter Zeit läuft es Barça plötzlich: Innerhalb von 8 Tagen feierte der Klub 3 deutliche Siege, überzeugte in der Offensive und liess auch hinten nur wenig zu. Martin Braithwaite – oftmals als Symbolbild für die Krise gebraucht – lief dabei zur Höchstform auf.

Der 29-jährige Stürmer schoss in diesen 3 Spielen 4 Tore und gab einen Assist. Am Mittwoch in der Champions League überzeugte er zudem als Teamspieler: Nach einem Penaltypfiff überliess er Ousmane Dembélé die Ausführung, obwohl er eigentlich als Schütze vorgesehen war.

In der «Königsklasse» läuft es

Während die «Blaugranas» in der Liga noch nicht wie gewünscht auf Touren kamen, marschieren sie in der Champions League durch die Gruppenphase. Nach 5 Partien liegt Barcelona ohne Punktverlust an der Spitze.