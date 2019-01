Matchwinner für Manchester City war Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler zog in der 72. Minute nach Vorarbeit von Raheem Sterling aus halblinker Position ab. Sein wuchtiger Flachschuss fand via Innenpfosten den Weg ins Tor.

Die 2:1-Führung brachten die «Citizens» über die Zeit und fügten Tabellenführer Liverpool die 1. Saisonniederlage in der Premier League zu. Daran konnte auch der in der 77. Minute eingewechselte Xherdan Shaqiri nichts mehr ändern. In der Tabelle verkürzte Manchester den Rückstand auf die «Reds» auf 4 Punkte.

Firminos Antwort auf Agüero

Den besseren Start erwischte Liverpool, das in der 18. Minute die Führung nur knapp verpasste. Zuerst traf Sadio Mané nur den Innenpfosten. Im Anschluss rettete John Stones gerade noch auf der Linie. Auf der Gegenseite machte es Sergio Agüero in der 40. Minute besser. Der Argentinier traf aus spitzem Winkel sehenswert zum 1:0.

Liverpool kam aber zurück. In der 64. Minute gelang Roberto Firmino per Kopf der Ausgleich. Auf den 2. Gegentreffer fand das Team von Jürgen Klopp dann aber keine Antwort mehr.