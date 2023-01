Legende: Darf es noch einmal versuchen Davide Nicola war schon entlassen, ehe die Klubführung Salernitanas eine Rolle rückwärts vollzog. imago images/Zuma Press

Nachdem Salernitana am Sonntag beim 2:8 gegen Atalanta Bergamo als erstes Team seit Padova 1996 (gegen Inter) 8 Gegentreffer in einem Serie-A-Spiel hinnehmen musste, riss bei Präsident Danilo Iervolino der Geduldsfaden. Am Montag gab der Klub die Trennung vom Trainer Davide Nicola bekannt.

Nur 2 Tage später ist der 49-Jährige aber wieder da. «Ich habe mit all meiner Kraft den Präsidenten gebeten, sich das mit meiner Entlassung nochmal zu überlegen», schrieb Nicola in den Sozialen Medien. Mit Erfolg.

Was passiert gegen Napoli?

Rückhalt geniesst Nicola auch bei der Mannschaft, die sich für ihn stark machte. Salernitana hat zuletzt 6 Spiele nicht gewonnen und ist auf Tabellenplatz 16 abgerutscht. Auf die Abstiegsränge haben die Süditaliener aber immer noch einen Vorsprung von 9 Zählern.

Am Samstag trifft das Team ausgerechnet auf Leader Napoli. Nicola soll das Versprechen abgegeben haben, dass sich eine Demütigung wie gegen Atalanta nicht wiederholen werde. Bleibt zu hoffen, dass er es halten kann ...