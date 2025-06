Dank dem 8. Rang in der spanischen LaLiga darf sich Rayo Vallecano in der kommenden Saison in der Qualifikation zur Conference League versuchen. Ein Highlight für den Klub, der zuletzt und zum bisher einzigen Mal in der Saison 2000/2001 im Uefa-Cup europäisch aktiv war und seither viermal, einmal gar in die dritthöchste Liga, abgestiegen ist.

Der Verein aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas steht wenig überraschend stets im Schatten der beiden grossen Teams aus der Hauptstadt, Real und Atletico Madrid. Doch Rayo hat seinen eigenen Charme und verkörpert in vielerlei Hinsicht das Gegenteil des so erfolgreichen Real Madrid.

Anstehen für Tickets

Titel hat Vallecano nämlich in seiner Klubgeschichte noch keinen gewonnen. Das Heimstadion, das Campo de Futbol de Vallecas, fasst gerade einmal 14'708 Zuschauer und hat nur drei Tribünen – auf einer Seite fehlt schlicht der Platz, um eine Tribüne zu errichten.

Legende: Platzsturm nach Saisonschluss Eine Tribüne sucht man hinter dem einen Tor vergebens. IMAGO / AFLOSPORT

Wer in das 2018 zuletzt renovierte Stadion will, muss dafür anstehen. Einen Online-Ticketverkauf gibt es nämlich nicht, stattdessen werden die Billette «altmodisch» aus dem Kassenhäuschen heraus verkauft.

Training abgesagt

Mit dem tiefsten Budget aller nicht abgestiegenen LaLiga-Klubs hat Rayo den Einzug ins europäische Geschäft geschafft. Dabei hatten die Madrider kurz vor Saisonende noch einen Rückschlag zu verkraften: Bei einem Einbruch in das Vereinsgelände wurden so viele Gegenstände entwendet – darunter die Fussballschuhe der Profis –, dass ein Training abgesagt werden musste.

Auch wenn natürlich längst neues Material beschafft worden ist, so werden die Einnahmen aus der Conference League dem Klub sicher nicht schaden. Damit man zukünftige Einbrüche verhindern kann – oder zumindest für den Notfall gewappnet ist.

