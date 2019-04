Der Vorfall ereignete sich in der Partie Östers IF gegen Degerfors IF der 2. schwedischen Liga. Das Spiel stand 1:1, als die Gäste Axel Lindahl durch Mattias Özgün ersetzen wollten.

Bei seiner Auswechslung piekste Lindahl seinen Ersatzmann versehentlich mitten ins Auge. Özgün musste umgehend gepflegt werden und den Rasen Sekunden nach seiner Einwechslung wieder verlassen.

Der 21-Jährige konnte etwas später aufs Feld zurückkehren und die Partie zu Ende spielen (Schlussresultat 1:1). Sein Auge trug keinen bleibenden Schaden davon.