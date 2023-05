Wie Dortmunds Oberbürgermeister Erzrivale Schalke motivieren will

Legende: Machen es bald die Schalker wie Sebastian Kehl 2012? Der damalige Spieler und heutige Sportdirektor des BVB trägt sich nach dem Titelgewinn ins Goldene Buch der Stadt Dortmund ein. Imago/TriAss

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hat den Erzrivalen Schalke 04 im Titelkampf der Bundesliga mit einer ungewöhnlichen Einladung um Schützenhilfe gebeten. «Wenn der FC Schalke 04 den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch Dortmunds einträgt», sagte Westphal laut der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) am Rande der Eröffnung einer Fotoausstellung in Essen.

Die abstiegsbedrohten Schalker treten am Samstag bei den Bayern an, die mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund an der Tabellenspitze stehen. Im Anschluss empfängt der BVB die Borussia aus Mönchengladbach.

Wie anno 1934?

Aufgrund der grossen Rivalität zwischen den beiden Ruhrpott-Klubs Schalke und Dortmund könnte Westphals Idee auf wenig Gegenliebe stossen. Allerdings wäre es kein Novum: Laut der WAZ war die frischgekürte Schalker Meistermannschaft 1934 auf der Rückfahrt vom Final in Berlin in Dortmund ausgestiegen und hatte sich dort ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.