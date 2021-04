Legende: Aus Solidarität mit Diakhaby Die Valencia-Spieler verlassen in Cadiz das Spielfeld. imago images

In Spanien dominiert aktuell ein Rassismus-Skandal die Schlagzeilen der Sportmedien. Valencias Mouctar Diakhaby soll am vergangenen Sonntag in Cadiz von Gegenspieler Juan Cala als «Scheiss Neger» bezeichnet worden sein. Das teilte das mutmassliche Opfer Diakhaby am Dienstag per Videobotschaft auf Twitter mit.

Die Partie am Sonntag war vorübergehend unterbrochen worden, nachdem sich sämtliche Valencia-Spieler nach dem Vorfall in die Kabine zurückgezogen hatten und sich weigerten, weiterzuspielen. 20 Minuten später wurde das Spiel doch noch fortgesetzt.

Cala streitet alles ab

Nur wenige Stunden nach Diakhabys Statement meldete sich auch der mutmassliche Täter zu Wort. In einer Pressekonferenz wies Cala sämtliche Anschuldigungen von sich. «Es gibt 2 Möglichkeiten: Entweder hat sich Diakhaby die Geschichte ausgedacht oder er hat es falsch interpretiert», sagte der Cadiz-Akteur.

Im spanischen Fussball gäbe es keinen Rassismus, so Cala weiter. «Ich habe kein Problem, mich mit ihm hinzusetzen. Aber das was hier abläuft, ist Zirkus.»