Das Meisterrennen in England

In der Premier League sind noch 10 Runden zu spielen und der FC Arsenal steuert auf den 1. Titel in der Meisterschaft seit 2004 zu. Johan Djourou kennt den Londoner Klub aus dem Effeff. Neun Saisons stand der Genfer Innenverteidiger bei den «Gunners» unter Vertrag. In dieser Zeit (2004-2013) bestritt der heute 36-Jährige 144 Pflichtspiele für Arsenal. Dies entspricht genau der Hälfte von Granit Xhakas aktuellem Total.

Djourou: Grosses Vertrauen und grosser Fan

«Es wird schwierig, den Titel zu holen, denn ManCity hat mehr Erfahrung in dieser Phase der Meisterschaft. Aber ich traue es der jungen Mannschaft von Mikel Arteta absolut zu», sagt Djourou. Arsenal geht mit einer Reserve von 5 Verlustpunkten auf die «Citizens» ins letzte Saisonviertel.

Djourou verfolgt die Spiele von Xhaka und Co. genau. «Ich bin jedes Wochenende vor dem TV und schaue jedes Spiel», so der 76-fache Nationalspieler.

Mit welchen Worten Trainerlegende Arsène Wenger Djourou 2004 vor dessen Arsenal-Debüt die Nervosität nahm, erfahren Sie im Video-Beitrag oben.