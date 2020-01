Dortmund leiht Emre Can aus

Nach der Verpflichtung von Stürmer Erling Haaland hat Borussia Dortmund einen weiteren Transfer-Coup landen können. Von Juventus stösst bis Ende Saison Emre Can leihweise zum BVB. Im Sommer besitzen die Borussen zudem die Option, den deutschen Nationalspieler für 23 Millionen Euro plus Bonuszahlungen fix zu verpflichten. Praktisch gleichzeitig vermeldete Dortmund den Abgang von Jacob Bruun Larsen. Der 21-jährige Däne wechselt für 9 Millionen Euro innerhalb der Bundesliga zu Hoffenheim.

Dzemaili von Bologna nach China

Blerim Dzemaili kehrt dem Serie-A-Klub Bologna nach zwei Jahren ein zweites Mal den Rücken und wechselt nach China. Der 33-jährige Schweizer Ex-Internationale unterschrieb beim FC Shenzhen einen Zweijahresvertrag. Er ist damit der erste Schweizer Fussballer, der in China tätig sein wird. Dzemaili war Anfang 2018 nach Bologna zurückgekehrt, nachdem er neun Monate zuvor von den Italienern in die nordamerikanische Major League Soccer zu Montreal Impact gewechselt war.

ManCitys Angeliño bis Ende Saison zu Leipzig

Der 23-jährige Linksverteidiger Angeliño wechselt auf Leihbasis bis Saisonende von Manchester City zu RB Leipzig. Der Spanier war im Sommer für 12 Millionen Euro von PSV Eindhoven zum englischen Meister gewechselt, wo er bereits in der Jugend spielte. In der aktuellen Saison kam er in der Premier League lediglich in 6 Spielen zum Einsatz.

Cunha unterschreibt bei der Hertha

Matheus Cunha verlässt Leipzig und schliesst sich Hertha Berlin an. Im Sommer 2018 verkaufte Sions Präsident Christian Constantin den brasilianischen Stürmer für kolportierte 30 Millionen Franken nach Leipzig. Nun unterschrieb der 20-Jährige bei Berlin einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme soll 18 Millionen Euro betragen.

Legende: Matheus Cunha Hat einen neuen Klub in der Bundesliga. imago images

Hadergjonaj in die Türkei

Ex-YB-Verteidiger Florent Hadergjonaj wechselt vom englischen Zweitligisten Huddersfield leihweise bis Saisonende zum abstiegsbedrohten türkischen Süper-Lig-Klub Kasimpasa Istanbul. Der 25-jährige kosovarische Rechtsverteidiger stiess im August 2017 aus Ingolstadt zu Huddersfield und bestritt für die «Terriers» 73 Spiele.

Selke kehrt nach Bremen zurück

Der Bundesliga-Klub aus der Hauptstadt musste dafür den früheren U21-Nationalspieler Davie Selke ziehen lassen. Der 25-Jährige kehrt zu Werder Bremen zurück. Bereits zwischen 2013 und 2015 hatte Selke dort gespielt. Zunächst kommt Selke für 18 Monate leihweise zum abstiegsbedrohten Klub. Hält Werder bis 2021 die Klasse, wird eine verbindliche Kaufverpflichtung aktiv.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 18:45 Uhr, 31.01.20