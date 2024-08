Am letzten Tag des Transferfensters in Europas Topligen gab es noch viel Bewegung. Die wichtigsten Wechsel im Überblick.

«Deadline Day» in Topligen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Setzt seine Karriere in der Premier League fort Manuel Ugarte. IMAGO/PanoramiC

Ugarte von PSG zu Manchester United

Die «Red Devils» lassen sich die Dienste des 23-jährigen defensiven Mittelfeldspielers Manuel Ugarte gemäss transfermarkt 50 Millionen Euro kosten.

McTominay von Manchester United zu Napoli

In einer verkorksten letzten Saison war Scott McTominay einer der wenigen Lichtblicke bei Manchester United, nun lässt man ihn dennoch ziehen. Für den Schotten überweist Napoli gut 30 Mio. Euro an die Engländer.

Fernandes von Mainz zu Brest

Der Schweizer Nati-Verteidiger versucht sein Glück in dieser Saison in der Ligue 1 bei Brest. Der Wechsel nach Frankreich erfolgt auf Leihbasis, der Vertrag von Edimilson Fernandes bei Mainz 04 läuft noch bis im Sommer 2026. Zuletzt kam der 28-Jährige beim Bundesligisten nicht mehr zum Einsatz.

Mbabu von Fulham zu Midtjylland

Kevin Mbabu setzt seine Karriere in Dänemark fort. Der Schweizer Aussenverteidiger, der zuletzt bei Fulham in der Premier League unter Vertrag stand, wechselt zum dänischen Spitzenklub Midtjylland. Der 29-Jährige unterschrieb für 2 Jahre. Midtjylland verpasste die Qualifikation für die Champions League, wird aber in der Europa League antreten.

01:35 Video Archiv: Mbabu wird aus dem EM-Kader gestrichen Aus Sport-Clip vom 05.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Sébastien Haller von Dortmund zu Leganés

Der ivorische Stürmer spielte in den Plänen des neuen BVB-Coachs Nuri Sahin keine grosse Rolle mehr, nun wurde er nach Spanien verliehen. Dort geht Haller bis Ende Saison für Leganés auf Torejagd.

Nedim Bajrami von Sassuolo zu Glasgow Rangers

4 Mio. Euro lässt sich das schottische Spitzenteam den Transfer von Nedim Bajrami kosten. Der in der Schweiz ausgebildete albanische Internationale wechselte 2020 von den Grasshoppers nach Italien, wo er zunächst für Empoli und ab 2023 für Sassuolo auflief.