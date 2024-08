Am letzten Tag des Transferfensters in Europas Topligen gab es noch viel Bewegung. Die wichtigsten Wechsel im Überblick.

«Deadline Day» in Topligen

Legende: Setzt seine Karriere in der Premier League fort Manuel Ugarte. IMAGO/PanoramiC

Ugarte von PSG zu Manchester United

Die «Red Devils» lassen sich die Dienste des 23-jährigen defensiven Mittelfeldspielers Manuel Ugarte gemäss transfermarkt 50 Millionen Euro kosten.

McTominay von Manchester United zu Napoli

In einer verkorksten letzten Saison war Scott McTominay einer der wenigen Lichtblicke bei Manchester United, nun lässt man ihn dennoch ziehen. Für den Schotten überweist Napoli gut 30 Mio. Euro an die Engländer.

Mbabu von Fulham zu Midtjylland

Kevin Mbabu setzt seine Karriere in Dänemark fort. Der Schweizer Aussenverteidiger, der zuletzt bei Fulham in der Premier League unter Vertrag stand, wechselt zum dänischen Spitzenklub Midtjylland. Der 29-Jährige unterschrieb für 2 Jahre. Midtjylland verpasste die Qualifikation für die Champions League, wird aber in der Europa League antreten.