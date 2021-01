42 Tage: So lange hat Mauricio Pochettino Zeit, sich in Paris zu akklimatisieren. Dann dürfte das Stress-Level des Argentiniers ein erstes Mal in die Höhe schnellen.

Es zählt nur die Champions League

Am 16. Februar tritt PSG in Barcelona zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an. Und der Gewinn der «Königsklasse» ist beim französischen Starensemble seit vielen Jahren das grosse Ziel. Die nationalen Wettbewerbe sind für PSG – überspitzt gesagt – nur noch Almosen.

Legende: Mauricio Pochettino feiert am Mittwoch seine Premiere als PSG-Trainer. Getty Images

Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery und Thomas Tuchel: Alle haben sie seit 2013 mit Paris Titel gewonnen. Alle mussten aber auch nach spätestens 3 Saisons gehen. Die Champions League fehlt noch immer in der Pokal-Vitrine von PSG.

Premiere in St. Etienne

Pochettino bezeichnete sein Trainer-Engagement bei PSG als «Traumjob». Bis zum Duell mit Barcelona liegen noch 8 Liga-Spiele vor den Hauptstädtern. Das erste am Mittwoch in St. Etienne. Alles andere als ein Sieg wäre ein Dämpfer. Das gilt bei PSG aber so oder so immer. Wie wohl Pochettino damit umgehen wird?