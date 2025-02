Zum Auftakt der 24. Runde in der Bundesliga gewinnt Bayern München den Südgipfel in Stuttgart mit 3:1.

Legende: Das Tor ist leer Kingsley Coman trifft kurz vor Schluss an Alexander Nübel vorbei zum 3:1-Endstand. Keystone/RONALD WITTEK

In der 24. Runde der Bundesliga feierten die Bayern in Stuttgart trotz eines 0:1-Rückstands einen 3:1-Erfolg. Damit baute der Leader seine Führung zumindest vorübergehend auf 11 Punkte aus. Verfolger Leverkusen spielt am Samstag in Frankfurt.

Mit einem Traumtor eröffnete Angelo Stiller in der 34. Minute das Skore für den Gastgeber. Die Bayern reagierten kurz vor dem Pausenpfiff in der Person von Michael Olise. Der Franzose war dabei aus offsideverdächtiger Position gestartet. Der VAR kontrollierte die Szene für mehrere Minuten, schliesslich wurde der Treffer anerkannt.

Bochums Forfait-Sieg bestätigt Box aufklappen Box zuklappen Das Bundesliga-Spiel von Union Berlin gegen den VfL Bochum vom 14. Dezember wird nach dem Feuerzeugwurf auf VfL-Torhüter Patrick Drewes mit 2:0 zugunsten der Bochumer gewertet. Dies urteilte das Bundesgericht des DFB im Berufungsverfahren 76 Tage nach dem 1:1 in Berlin. Durch den Entscheid ändert sich die Situation im Abstiegskampf. Dank des 2:0-Sieges verdrängt Bochum Heidenheim vor der 24. Runde vom Wochenende um 2 Zähler vom Relegationsplatz. Union Berlin auf Tabellenrang 13 wird ein Punkt abgezogen.

Nach dem Seitenwechsel brachten sich die Schwaben durch Abwehrfehler gleich selber um mögliche Punkte. In der 64. Minute spielte Goalie Alexander Nübel einen riskanten Pass auf Stiller, der von Leon Goretzka bedrängt wurde und den Ball verlor. Goretzka stellte aus kurzer Distanz auf 2:1.

Kurz vor Schluss spielte Josha Vagnoman einen unsauberen Rückpass auf Nübel, welchen Kingsley Coman erlief. Der Franzose umspielte den VfB-Keeper und schob aus grosser Distanz ins verlassene Gehäuse ein.

