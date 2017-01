Der Ehrentreffer für Stocker ein schwacher Trost

Pause für Djourou

Innenverteidiger Johan Djourou fehlt in den nächsten Tagen dem HSV. Der Schweizer Nationalspieler zog sich beim Aufwärmen vor der Partie in Wolfsburg (0:1) eine Innenbandzerrung im rechten Knie zu. Damit ist Djourous Einsatz am nächsten Samstag im Spiel in Ingolstadt gefährdet.