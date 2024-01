Am Mittwoch stehen sich die AS Roma und Lazio Rom im Viertelfinal der Coppa Italia gegenüber.

Legende: Emotionen sind immer dabei Roma- und Lazio-Spieler während dem letzten Derby. imago images/LaPresse

Obwohl das Römer Derby politisch auch schon aufgeladener war, ist es mit etwas vom emotionalsten, was der italienische Fussball zu bieten hat. Am Mittwochabend ist es wieder so weit, ein weiteres Hauptstadtderby steht an. Es geht sowohl um den Einzug in den Cup-Halbfinal, als auch die temporäre Vorherrschaft in der «Ewigen Stadt».

In der Liga bewegen sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe, Maurizio Sarris Lazio liegt mit einem Punkt Vorsprung auf die AS Roma von Jose Mourinho auf dem 7. Platz. Europäisch konnten beide in ihren Wettbewerben überwintern, Lazio steht im Champions-League-Achtelfinale, die AS in den Europa-League-Play-Offs. Vier Punkte holte die AS Roma dabei gegen Servette.

Erfolgreicher im Cup

Politisch ist Rom zwar die Hauptstadt, was den fussballerischen Erfolg angeht haben aber die Klubs aus dem Norden das sagen. Fünfmal erst ging der «Scudetto» bisher nach Rom. Anders sieht es im Cup aus, 9 Mal konnte die AS diesen gewinnen, zuletzt 2008. Seither gewann Lazio 3 seiner 7 Pokaltitel, unter anderem mit einem Finalsieg im Stadtderby 2013.