Gerardo Seoane scheitert im Sechzehntelfinal des DFB-Pokals mit Borussia Mönchengladbach bei Eintracht Frankfurt trotz langer Überzahl.

Der SC Freiburg setzt sich zuhause gegen den Hamburger SV durch, Bremen gewinnt in Paderborn.

Zweitligist Hertha Berlin schafft gegen Heidenheim die Überraschung.

So hat sich Gerardo Seoane seinen 46. Geburtstag bestimmt nicht vorgestellt. In der 2. Runde des DFB-Pokals war seine Borussia aus Mönchengladbach dank einem Platzverweis gegen den Frankfurter Arthur Theate nach einer Viertelstunde lange Zeit in Überzahl. Doch trotzdem scheiterten die Gladbacher an der Eintracht. Omar Marmoush erzielte in der 70. Minute den 2:1-Siegtreffer. Der Schweizer Aurèle Amenda wurde bei Frankfurt kurz vor Schluss zur Siegsicherung eingewechselt.

Bremen und Freiburg weiter

Knappe Siege bei Teams aus der 2. Bundesliga feierten Werder Bremen (1:0 bei Paderborn) und der SC Freiburg (2:1 gegen den HSV). Das Anschlusstor der Hamburger hatte Miro Muheim kurz nach der Pause vorbereitet, zu mehr reichte es den «Rothosen» allerdings nicht mehr.

Eine Überraschung gelang Hertha Berlin. Gegen Bundesligist Heidenheim setzten sich die Berliner mit 2:1 durch. Der vermeintliche Last-Minute-Ausgleich von Heidenheim wurde nachträglich noch aberkannt – sehr zum Ärger der Gäste. Die letzten vier Sechzehntelfinals finden noch am Mittwochabend statt, unter anderem sind die Bayern in Mainz gefordert.