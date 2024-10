Per E-Mail teilen

Legende: Glänzte mit einem direkt verwandelten Freistoss Aleix Garcia. imago images/Sven Simon

Granit Xhaka zieht mit Leverkusen dank eines 3:0 gegen Elversberg in den Achtelfinal des DFB-Pokals ein.

Auch Leipzig und Augsburg werden der Favoritenrolle gerecht.

Nach dem 2:2-Ausrutscher bei Werder Bremen am Wochenende hat Leverkusen im DFB-Pokal mit Zweitligist Elversberg keine Mühe bekundet und 3:0 gewonnen. Dank Doppeltorschütze Patrik Schick führte der Titelverteidiger bereits nach 9 Minuten 2:0. Aleix Garcia erhöhte mit einem traumhaften Freistoss noch vor der Pause.

Trainer Xabi Alonso wirbelte die Startelf zünftig durcheinander. Davon nicht betroffen war Granit Xhaka, der aber in der 69. Minute ausgewechselt wurde.

Audio Hofmann: «Es ist schon die Erwartungshaltung, in die nächste Runde einzuziehen» (ARD: Torge Hidding) 02:38 min Bild: Keystone/AP/Meissner abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden.

Leipzig setzt sich durch

Den Einzug in die Achtelfinals schafften mit RB Leipzig (4:2 gegen St. Pauli) und Augsburg (3:0 gegen Schalke) zwei weitere Vertreter aus der 1. Bundesliga. Am späteren Abend tritt Dortmund auswärts gegen Wolfsburg an. Stuttgart empfängt Kaiserslautern, den Finalisten der letzten Saison.