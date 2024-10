Legende: Kurz vor dem Penaltyschiessen kam der Knockout Gregor Kobel und der BVB sind raus aus dem DFB-Pokal. imago images/RHR-Foto

Die 2. Runde des DFB-Pokals bedeutet für Dortmund Endstation. Jonas Wind schiesst Wolfsburg in der 117. Minute zum 1:0-Sieg.

Granit Xhaka zieht mit Leverkusen dank eines 3:0 gegen Elversberg in den Achtelfinal ein.

Auch Stuttgart, Leipzig und Augsburg werden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Die Krisensituation in Dortmund verschärft sich. Auf die 2:5-Abreibung gegen Real Madrid in der Champions League und das 1:2 gegen Augsburg in der Bundesliga folgte im DFB-Pokal der nächste Dämpfer. In Wolfsburg verlor das Team von Nuri Sahin 0:1 nach Verlängerung. Gregor Kobel musste sich erst in der 117. Minute bezwingen lassen, Jonas Wind traf aus dem Gewühl heraus. Zu Beginn der Verlängerung hatte Tiago Tomas die Führung noch verpasst: Er scheiterte an der Latte.

Leverkusen ohne Probleme

Nach dem 2:2-Ausrutscher bei Werder Bremen am Wochenende hat Leverkusen mit Zweitligist Elversberg keine Mühe bekundet und 3:0 gewonnen. Dank Doppeltorschütze Patrik Schick führte der Titelverteidiger bereits nach 9 Minuten 2:0. Aleix Garcia erhöhte mit einem traumhaften Freistoss noch vor der Pause.

Trainer Xabi Alonso wirbelte die Startelf zünftig durcheinander. Davon nicht betroffen war Granit Xhaka, der aber in der 69. Minute ausgewechselt wurde.

Audio Hofmann: «Es ist schon die Erwartungshaltung, in die nächste Runde einzuziehen» (ARD: Torge Hidding) 02:38 min Bild: Keystone/AP/Meissner abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden.

Rieder verursacht Penalty

Kaiserslautern, in der letzten Saison Überraschungsfinalist im DFB-Pokal, forderte Stuttgart alles ab. Die favorisierten Schwaben setzten sich aber dank eines Treffers von Chris Führich in der 76. Minute 2:1 durch. Der Unterklassige war nach dem frühen 1:0 durch Nick Woltemade kurz vor der Pause zum Ausgleich gekommen. Nach einem Foulspiel Fabian Rieders an der Strafraumgrenze zeigte der Schiedsrichter in der 43. Minute auf den Penaltypunkt. Boris Tomiak verwertete den umstrittenen Strafstoss zum 1:1.

Den Einzug in die Achtelfinals schafften mit RB Leipzig (4:2 gegen St. Pauli) und Augsburg (3:0 gegen Schalke) zwei weitere Vertreter aus der 1. Bundesliga. Holstein Kiel schied dagegen aus (0:3 bei Köln). Die restlichen Partien der 2. Runde finden am Mittwoch statt.