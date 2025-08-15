Legende: Haben einem Oberklassigen erneut ein Bein gestellt Die Spieler von Arminia Bielefeld. KEYSTONE/DPA/Bernd Thissen

Arminia Bielefeld, Aufsteiger in die 2. Bundesliga, hat den Bundesligisten Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geworfen – schon wieder. In der letzten Saison gewannen die Bielefelder gegen Werder im Viertelfinal 2:1 und marschierten anschliessend bis in den Final (2:4 gegen Stuttgart).

Beim Wiedersehen rannte die Arminia ab der 54. Minute mit einem Mann mehr auf dem Platz lange vergebens an. Erst in der 93. Minute erlöste Joker Isaiah Young den Unterklassigen und sorgte so für den nicht unverdienten 1:0-Sieg Bielefelds.

Leverkusen glückt Neustart

Das rundum erneuerte Team von Bayer Leverkusen hat die Startrunde im DFB-Pokal nicht ohne Probleme überstanden. Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Erik ten Hag mühte sich Bayer gegen den Viertligisten Sonnenhof Grossaspach lange ab.

Nach einer längeren Gewitter-Unterbrechung brachte Patrik Schick Bayer per Kopf in Front (32.). Bei diesem knappen Spielstand blieb es lange, ehe Leverkusen erst mit einem Mann mehr durch Arthur auf 2:0 (74.) und dann bei 11 gegen 9 noch auf 4:0 (84./87.) stellte.

