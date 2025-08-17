Legende: Schiesst Gladbach zum Sieg Nico Elvedi. Keystone/Carmen Jaspersen

Mit Atlas Delmenhorst aus der Oberliga Niedersachsen bekundete Borussia Mönchengladbach in der Startrunde des DFB-Pokals viel Mühe. Zwei Mal ging der vom Schweizer Gerardo Seoane gecoachte Bundesligist in der 1. Halbzeit in Führung, beide Male konnte Delmenhorst ausgleichen.

Nach der Pause war es dann Innenverteidiger Nico Elvedi, der Gladbach wieder in Führung schoss. Der 28-Jährige traf in der 68. Minute im Fünfmeterraum freistehend zum 3:2. Darauf fand der Underdog keine Antwort mehr. Gladbach rettete den Sieg über die Zeit.

Drama bei Regensburg – Köln

Bundesliga-Aufsteiger Köln tat sich in Regensburg gar noch schwerer als Gladbach. Bis zur 96. Minute lagen die Domstädter in Rückstand. Tief in der Nachspielzeit zogen die Kölner doch noch den Kopf aus der Schlinge. Eric Martel traf zum 1:1, nur 2 Minuten später erzielte Isak Johannesson das Siegtor.

Fussball