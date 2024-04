Zweitligist Kaiserslautern will den ersten DFB-Pokal-Finaleinzug seit 2003 ohne Topstürmer Ragnar Ache schaffen. Chefcoach Friedhelm Funkel teilte mit, dass er den 25-Jährigen trotz der besonderen Bedeutung des Spiels nicht einsetzen wird. «Er ist nicht mehr verletzt. Aber wir werden bei ihm kein Risiko eingehen. Er wird nicht dabei sein», sagte Funkel am Montag. Ache hat in der laufenden Zweitliga-Saison 14 Tore erzielt. Kaiserslautern kämpft noch um den Ligaerhalt.