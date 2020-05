Legende: Zeigte sich erfreut DFL-Chef Christian Seifert. Keystone

Der Saison-Neustart im deutschen Profifussball ist für den 15. Mai terminiert. Die Deutsche Fussball Liga informierte die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga am Mittwochabend per Rundschreiben, dass das DFL-Präsidium als zuständiges Gremium den Zeitpunkt der Saisonfortsetzung so festgelegt hat. Das bestätigte die DFL auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID). Am Donnerstag ist eine Videokonferenz mit den 36 Profiklubs angesetzt, um über die Modalitäten des Neustarts zu beraten.

Politik erteilt Erlaubnis

Am Mittwochnachmittag hatte die deutsche Politik die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme von Spielen ohne Zuschauer in der Bundesliga ab der zweiten Mai-Hälfte erteilt. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfahren hatte.

Die Bundesliga-Saison ist seit Mitte März ausgesetzt, 9 Spieltage sind noch zu absolvieren. Die DFL strebt an, diese bis zum 30. Juni durchziehen zu können. Sie hatte ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, um die Ansteckungsgefahr unter Spielern und Betreuern zu minimieren. Die Teams müssen vor Wiederbeginn eine Quarantänephase durchlaufen.