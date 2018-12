Legende:

Schweizer mit Torgarantie

Eren Derdiyok befindet sich in der Türkei weiter in Torlaune. Drei Tage nach seinem Treffer in der Champions League gegen Porto traf der Schweizer auch in der Süper Lig für Galatasaray. Für Derdiyok war es der 6. Saisontreffer.

Getty Images