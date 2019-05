Legende:

Vaterfreuden

Beim 5:1-Sieg gegen Portimonense am Samstag sorgte Haris Seferovic mit zwei Toren und einem Baby-Jubel für Aufsehen. Am Tag danach bestätigte er via Instagram: «Wir gründen unsere eigene kleine Familie!» Seferovic hatte im April geheiratet.

imago images