Legende:

Ehrerbietung für gebeutelte Barça-Spieler

Barcelona erhielt beim Heimspiel gegen Getafe von den Spalier stehenden Spielern des Gegners vor der Partie eine Anerkennung. Die Katalanen stehen ja bereits als Meister fest. Nach dem bitteren Out in der Champions League dürften Messi und Co. die Geste geschätzt haben. Auf dem Platz zeigten sie sich beim 2:0 dann in Sieglaune.

Getty Images