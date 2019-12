Legende: Haben viel Grund zur Freude Leicester-Trainer Brendan Rodgers und Stürmer Jamie Vardy. Reuters

2016 sorgte Leicester City in der Premier League mit dem Gewinn des Meistertitels für die Sensation. In den Jahren nach dem grossen Coup kehrte bei den «Foxes» aber Ernüchterung ein.

Diese Saison hat Leicester unter Trainer Brendan Rodgers, der den Posten im Februar 2019 übernahm, zurück zum Erfolg gefunden. Mit 10 Siegen aus 14 Spielen belegt der Klub hinter dem souveränen Leader Liverpool Platz 2.

Vardy und die Defensive

Ein Erfolgsgarant bei Leicester ist Jamie Vardy. In der Meistersaison verhalf er seiner Mannschaft mit 24 Toren zum Exploit. Seither stagnierte der Stürmer. Unter Rodgers läuft er nun wieder zur Hochform auf. Nach 14 Runden hat Vardy 13 Tore auf dem Konto.

Grossen Anteil am guten Lauf hat aber auch die Defensive. Angeführt von den beiden Innenverteidigern Jonny Evans und Caglar Söyüncü kassierte Leicester erst 9 Tore – Bestwert in der Liga.

Von einem neuerlichen Titel spricht in Leicester angesichts der starken Konkurrenz zwar niemand. Von einem Platz in den Top 4 und der Rückkehr in die Champions League dürfen die Fans aber träumen.