Legende:

Kuschelige Aktion

«Echte» Zuschauer durften auch beim Spiel zwischen Heerenveen und Emmen in der Eredivisie nicht ins Stadion. Als Ersatz wurden 15'000 Teddybären mit Matchtrikot Zeugen des 4:0-Erfolgs des Heimteams. Die Stofftiere sollten an Kinder erinnern, die an Krebs erkrankt sind.

imago images