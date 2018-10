10. Spiel, 8. Punkteteilung: Der FC Valencia, in der Champions League Gruppengegner der Berner Young Boys, kommt in der Primera Division weiter nicht vom Fleck. Nach dem 0:0 im Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao bleibt Valencia mit 11 Punkten und einem Torverhältnis von 7:8 im Mittelfeld kleben. Rodrigo war in der 77. Minute mit einem Lattenschuss am nächsten an einem Siegestreffer. YB darf somit nach dem 1:1 vom letzten Dienstag auch im Rückspiel in Valencia am 7. November mit einem «Remis-Punktgewinn» rechnen.

In der Serie A kam Leader Juventus Turin zu einem 2:1-Sieg bei Empoli. Superstar Cristiano Ronaldo kehrte das Spiel nach der Pause im Alleingang. Zunächst war der Portugiese mittels Foulpenalty erfolgreich, dann traf er in der 70. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus halbrechter Position und aus über 20 Metern.