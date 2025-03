Sportlich befindet sich Manchester United in der Krise. Das hielt den Klub nicht davon ab, die Pläne für den Bau eines neuen Stadions zu präsentieren. Dieses soll 100'000 Sitzplätze umfassen und direkt neben dem Old Trafford entstehen. Entwürfe dafür wurden am Dienstag in London vorgestellt. Eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung stand zunächst allerdings noch aus.

Nach Informationen der BBC könnte der Bau rund 2,4 Milliarden Euro kosten. Manchester United war zum Ergebnis gekommen, dass ein Neubau sinnvoller ist als eine Renovierung des 115 Jahre alten Old Trafford.

Grösstes Stadion Europas

Auffällig am Design des Stadions sind drei Masten, die eine Art Schirm tragen, welcher das ganze Stadion umspannt. Der Bau des neuen Stadions ist mit einer grossräumigen Umgestaltung der Gegend verbunden. Es sollen auch 17'000 Wohnungen errichtet werden.

Mit der Kapazität von 100'000 Zuschauern würde die geplante Arena das Camp Nou als grösstes Stadion Europas ablösen. Das Stadion in Barcelona fasst aktuell knapp über 99'000 Zuschauer.