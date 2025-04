Am Ostersonntag kommt es in der Bundesliga zwischen Dortmund und Mönchengladbach zum Duell zweier Tabellennachbarn.

Miserable Bilanz: Gladbach will in Dortmund endlich wieder jubeln

Legende: Dichtes Gedränge im Kampf um Europa Nico Elvedi (ganz rechts) will mit Gladbach nächste Saison wieder europäisch spielen. Imago/Sven Simon (Archiv)

Kaum jemand hätte vor der Saison damit gerechnet, dass beim Borussen-Duell am 30. Spieltag der Bundesliga die Gladbacher in der Tabelle vor Dortmund zu finden sein werden. Der BVB wollte nach dem Erreichen des Champions-League-Finals im letzten Jahr auch in der Meisterschaft wieder im Titelkampf mitmischen und Mönchengladbach beendete zuletzt 3 Spielzeiten in Serie in der unteren Tabellenhälfte.

Letztes Jahr fand sich das Team von Gerardo Seoane gar im Abstiegskampf wieder und rettete am Ende einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Inzwischen sieht die Welt der «Fohlen» aber wieder ganz anders aus. Auf Rang 7 ist man mittendrin im Kampf um die europäischen Plätze. Insbesondere in der Fremde überzeugte Gladbach zuletzt mit 4 Siegen und einem Unentschieden aus den letzten 5 Partien.

Katastrophale Bilanz in Dortmund

Wenn nun auch in Dortmund ein Erfolg herausschauen sollte, wäre dies allerdings fast schon historisch. Die Bilanz aus Sicht der Gladbacher ist erschreckend. In diesem Jahrtausend duellierten sich die Traditionsklubs 23 Mal im Signal Iduna Park. 1 Sieg und 1 Unentschieden stehen dabei 21 Niederlagen gegenüber. Einzig vor 11 Jahren setzte sich Lucien Favres Gladbach bei Jürgen Klopps Dortmund im März 2014 mit 2:1 durch.

Seither reihte der BVB 10 Heimsiege aneinander und gewann bei einem Torverhältnis von 36:7 im Schnitt mit fast 3 Toren Unterschied. Beim Duell in der letzten Saison führten die Gäste zwar schnell mit 2:0, am Ende behielt Dortmund mit 4:2 aber einmal mehr die Oberhand.

Dortmunder Aufschwung

Das Team von Trainer Niko Kovac hat sich in den letzten Wochen indes etwas gefangen. Nach einem miserablen Jahresauftakt mit 7 Niederlagen aus 11 Bundesliga-Partien holten Gregor Kobel und Co. zuletzt 2 Siege und ein 2:2 beim unangefochtenen Leader Bayern München.

Und auch in der Champions League zeigte man am Dienstag trotz Ausscheiden nach der deutlichen Hinspielpleite in Barcelona eine Reaktion und schickte die «Blaugrana» überzeugend mit 3:1 zurück nach Spanien. In der Meisterschaft liegt der BVB auf Rang 8 inzwischen unmittelbar hinter Gladbach.

6 Punkte beträgt der Rückstand auf RB Leipzig, das mit Rang 4 den letzten Champions-League-Platz belegt. 10 Jahre ist es her, seit der BVB die «Königsklasse» zuletzt verpasst hat. Es war die Abschiedssaison Klopps und auch das letzte Mal, als Gladbach (3.) eine Saison vor den Dortmundern (7.) abschloss.

Omlin und Elvedi wieder fit

Aus Schweizer Sicht könnten im Borussia-Duell am Ostersonntag übrigens gleich 3 Akteure in der Startelf stehen. Gregor Kobel dürfte im Tor Dortmunds gesetzt sein. Jonas Omlin und Nico Elvedi auf der anderen Seite waren zuletzt zwar angeschlagen, konnten diese Woche aber wieder voll mittrainieren.

Der Torhüter und Captain musste nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich rund einen Monat pausieren und könnte in Dortmund erstmals wieder im Aufgebot figurieren. Elvedi musste im letzten Spiel gegen Freiburg ebenfalls mit muskulären Beschwerden ausgewechselt werden, soll nun aber wieder bei 100 Prozent sein.

Bundesliga