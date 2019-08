Am Freitag kündigte ihn Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic bereits an, am Montag wurde der Transfer von Philippe Coutinho von Barcelona nach München nun offizialisiert.

Während sich die beiden Fussball-Schwergewichte beim Wechsel einig wurden, sieht dies in Sachen Kommunikation ganz anders aus. Die Bayern wünschen sich offenbar Diskretion in finanzieller Hinsicht und halten sich bedeckt:

Über die finanziellen Details der Vereinbarung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ganz anders interpretierten dies dagegen die Katalanen, die die Eckpunkte des Transfers auf ihrer Webseite freimütig bekannt gaben:

Bayern bezahlt 8,5 Millionen Euro und das Gehalt des Spielers. Zudem hat der FC Bayern eine Option, den Spieler für 120 Millionen Euro zu verpflichten.

Bleibt es aus Münchner Sicht bei dieser einen «Panne» und der Brasilianer schlägt sportlich ein wie erhofft, dürften auch die Verantwortlichen beim deutschen FCB in einigen Monaten darüber schmunzeln.