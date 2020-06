Legende: Darf weiterhin in Dortmund arbeiten Lucien Favre. Keystone

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat am Donnerstag bestätigt, dass Lucien Favre auch in der kommenden Saison Cheftrainer des BVB sein wird. «Wir gehen in dieser Konstellation in die neue Saison, wir wollen da angreifen», erläuterte Zorc. Favre besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2021.

Wir haben intern ein grosses Vertrauensverhältnis.

Favre führte sein Team jüngst zum zweiten Mal in Folge zur Vizemeisterschaft hinter Bayern München. Der Schweizer bleibt somit in seinen ersten zwei Jahren in Dortmund ohne Titel. Vor allem in der laufenden Spielzeit war es wiederholt zu Spekulationen über eine vorzeitige Entlassung gekommen.

Vertragsverlängerung denkbar

«Wenn Bayern München über 80 Punkte macht, dann wird es für uns und jede andere Mannschaft in Deutschland schwer, davor zu landen», sagte Zorc. Er schloss daher auch eine Zusammenarbeit mit Favre über 2021 hinaus nicht aus: «Wir haben intern ein grosses Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche zu gegebener Zeit führen.»