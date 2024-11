Am Samstag steht in der Bundesliga der Kracher Dortmund gegen Bayern an. Der BVB setzt auf seine Heimstärke.

Legende: Wollen sich gegen die Bayern behaupten Torhüter Gregor Kobel und Verteidiger Nico Schlotterbeck. imago images/Sven Simon

Nach dem 3:0-Sieg in der Champions League am Mittwoch bei Dinamo Zagreb richteten sich alle Blicke bei Borussia Dortmund schon auf den Bundesliga-Kracher zuhause gegen Bayern München am Samstag.

«Wir freuen uns darauf. Das wird ein sehr krasser Fight werden», sagte der Schweizer Nati-Keeper Gregor Kobel. «Wir wissen, was sie können, sie sind superstark. Und wir wissen, was wir können. Wir werden alles geben und versuchen, das Maximum herauszuholen.»

04:26 Video Archiv: Dortmund siegt in Zagreb mühelos Aus Sport-Clip vom 27.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 26 Sekunden.

Hält Dortmunds Heimserie?

In der Tabelle liegt Dortmund nach 11 Spieltagen bereits 10 Punkte hinter München. Am Samstag soll der Rückstand verringert und das schiefe Selbstbild als erster Herausforderer des Rekordmeisters wieder geradegerückt werden. Dabei kann das Team von Trainer Nuri Sahin auf seine Heimstärke setzen. In dieser Saison wurden alle Spiele im eigenen Stadion gewonnen.

Gute Erinnerung hat Dortmund auch an das letzte Duell. In der 27. Runde der vergangenen Saison gewann man auswärts 2:0. Weniger gut verlief das letzte Heimspiel gegen die Bayern: Im November 2023 setzte es eine 0:4-Klatsche ab.