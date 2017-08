Dortmund überzeugt zum Auftakt

Borussia Dortmund lässt am ersten Bundesliga-Spieltag dem VfL Wolfsburg keine Chance. Auch Hamburg und Hannover starten mit einem Sieg.

Borussia Dortmund zeigte sich zum Saisonauftakt von seiner besten Seite. Gegen ein weitgehend enttäuschendes Wolfsburg stand der Sieg des Pokalsiegers nie in Gefahr.

Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Christian Pulisic (22.) und Marc Bartra (27.) für klare Verhältnisse. Pierre-Emerick Aubameyang zeichnete nach einer Stunde für den 3:0-Endstand verantwortlich.

Müller trifft, jubelt und verletzt sich

Bittersüss verlief der erste Spieltag für Nicolai Müller. Der HSV-Angreifer schoss den Bundesliga-Dino mit seinem Treffer gegen Augsburg zwar zum Sieg, verletzte sich aber beim Torjubel und musste darauf ausgewechselt werden.

Hannover bezwingt Mainz

Pirmin Schwegler kam bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Hannover zu einem 1:0-Erfolg gegen Fabian Freis Mainz. In der von vielen Zweikämpfen geprägten Partie sahen beide Schweizer Akteure noch in der ersten Halbzeit Gelb.

Sorgenkind Videobeweis

Die mit Spannung erwartete Premiere des Videobeweises verlief gleich an zwei Schauplätzen nicht reibungslos. Sowohl in Hoffenheim als auch in Hamburg konnte der Video-Assistent aufgrund technischer Probleme nicht eingesetzt werden.

Nicolai Müller erzielt die 1:0 Führung für den HSV gegen Augsburg und verletzt sich dann beim Torjubel. #NurDerHSV #HSVFCA pic.twitter.com/fcyaLFOdUi — Sportschau (@sportschau) 19. August 2017

Sendebezug: Radio SRF 3, Bundesliga-Berichterstattung, 19.08.2017, 17:40 Uhr.