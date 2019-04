Legende: 26. Meistertitel Der FC Barcelona feiert im Camp Nou. Getty Images

Der Titel in der Primera Division ist auch in dieser Saison eine Beute des FC Barcelona. Drei Runden vor Schluss können die Katalanen nach einem 1:0 gegen Levante feiern. Für das goldene Tor sorgte der Captain höchstpersönlich: Lionel Messi, der sich in der ersten Halbzeit auf der Bank schonte, traf nach einer Stunde. Es war sein 34. Saisontor. In der 89. Minute gab es noch einen Schreckmoment fürs Camp Nou, als Levante den Pfosten traf und beinahe die Meister-Party platzen liess.

Der FC Barcelona gewinnt die spanische Meisterschaft zum 26. Mal. Barça prägte besonders in jüngerer Zeit die heimische Liga: 8 Titel in den letzten 11 Jahren stehen für eine Ära der Dominanz.

Der Traum vom Triple

Nach dem Meistertitel geht es für Barcelona noch um zwei weitere Titel in dieser Saison. Vor allem die Champions League steht im Fokus: Am nächsten Mittwoch absolviert Barça das Halbfinal-Hinspiel gegen Liverpool. Zudem folgt Ende Monat der Final in der Copa del Rey gegen Valencia. Die Katalanen lassen ihre Fans vom Triple träumen.

Die spanischen Meister seit 2009 2009

FC Barcelona

2010 FC Barcelona 2011 FC Barcelona 2012 Real Madrid

2013 FC Barcelona 2014 Atletico Madrid

2015 FC Barcelona

2016 FC Barcelona 2017 Real Madrid

2018 FC Barcelona 2019 FC Barcelona