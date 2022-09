Legende: Der neue Star Khvicha Kvaratskhelia bejubelt einen seiner bislang 4 Saisontreffer. Imago Images/Action Plus

Seit den glorreichen Zeiten mit Diego Maradona wartet man in Kampanien auf den Meistertitel. Dank viel Offensivpower und einem aufgehenden Star soll es heuer wieder klappen.

Mit bislang 13 Toren in der Serie A und 7 – so viele wie niemand sonst – in der Champions League haben die «Partenopei» bislang gerade in offensiver Hinsicht überzeugt. Keine Selbstverständlichkeit, verliessen mit Lorenzo Insigne und Dries Mertens doch zwei Offensiv-Legenden im Sommer den Klub. Dazu fehlt in Victor Osimhen der beste Stürmer der letzten Saison derzeit verletzt.

04:10 Video Archiv: Napoli gewinnt in der CL bei den Rangers Aus Sport-Clip vom 14.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 10 Sekunden.

Einer wie Best?

Doch mit dem Transfer von Khvicha Kvaratskhelia glückte ein veritabler Coup, der Georgier kam für nur 10 Millionen Euro aus seiner Heimat. Der schlaksige 21-Jährige verzaubert derzeit den Süden und wird schon mit Legenden wie George Best verglichen. Ob «Kvara» einst tatsächlich in solche Sphären vordringen wird, bleibt abzuwarten. Führt er Napoli aber zum Meistertitel, macht er sich in der fussballverrückten Stadt unsterblich.

Einen nächsten Härtetest erwartet Napoli am Sonntagabend. Im Duell mit Milan geht es um die Tabellenführung.