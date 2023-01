Legende: Für Austria Wien schoss er einst 39 Treffer in einer Saison Toni Polster. imago images/Eibner Europa

Vor 23 Jahren hat Toni Polster seine Spielerkarriere beendet. Der charismatische Stürmer hinterliess viele Spuren: In der deutschen Bundesliga traf er in seiner Blütezeit in jedem zweiten Spiel (90 Tore in 181 Partien für Gladbach und Köln). Für Österreich gelangen ihm in 95 Spielen 44 Treffer. Er ist damit mit Abstand Rekordtorschütze bei Rot-Weiss-Rot, vor Hans Krankl und Marko Arnautovic (je 34).

10:56 Video Archiv: Toni Polster 2008 bei «Aeschbacher» Aus Aeschbacher vom 05.06.2008. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 56 Sekunden.

Polster will Tore zurück

Doch das ist dem mittlerweile 58-Jährigen nicht genug: Gemäss ORF hat er sich an die Fifa und die Uefa gewandt, um weitere drei Treffer zugerechnet zu bekommen. Diese erzielte Polster zwischen 1984 und 1988 gegen Liechtenstein (6:0) und Tunesien (3:1). Der Haken: Die Spiele sind als inoffiziell eingestuft worden, weshalb Polsters Tore nicht in den Statistiken auftauchen.

«Es wäre schön, wenn man mir diese drei Tore zurückgibt», erklärte Polster. Früher war dem begnadeten Sprücheklopfer Anerkennung noch weniger wert gewesen: «Ein Denkmal will ich nicht sein, darauf scheissen ja nur die Tauben», sagte er einst.