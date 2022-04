Legende: Matchwinner Lionel Messi (rechts) freut sich über das 1:0. Keystone/Michel Euler

Paris Saint-Germain ist zum 10. Mal französischer Meister.

Das Starensemble holt sich den Titel in der 34. von 38 Ligue-1-Runden mit einem 1:1 zuhause gegen Lens.

Für Torschütze Lionel Messi ist es der erste Titel im PSG-Trikot.

Mit dem 10. Meistertitel der Klubgeschichte stellt Paris Saint-Germain den Rekord von St. Etienne ein. Der Hauptstadt-Klub holte 8 Mal den Titel in der Liga seit der Saison 2012/13. Im vergangenen Jahr hatten Neymar und Co. die Meisterschaft überraschend Lille überlassen müssen, 2016/17 durchbrach ausserdem die AS Monaco die Siegesserie des Hauptstadtklubs.

Erster PSG-Titel für Messi

Für Superstar Lionel Messi, der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona an die Seine gewechselt war, ist es der erste Titel im PSG-Trikot. Auf das Traumziel, den Gewinn der «Königsklasse», muss PSG weiter warten. Das Team von Maurizio Pochettino war in diesem Jahr im Achtelfinal an Real Madrid gescheitert.

Messi erzielte im Prinzenpark auf Vorlage von Neymar den Führungstreffer (68.) für die Pariser, die ab der 57. Minute in Überzahl spielten. Dennoch traf Corentin Jean (88.) noch zum Ausgleich für die Gäste.