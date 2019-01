Superstar Lionel Messi hat beim 3:0-Sieg Barcelonas gegen Eibar einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht.

Nummer 400 in den Maschen

Der Argentinier erzielte beim klaren 3:0-Sieg Barcelonas gegen Eibar in der 53. Minute den Treffer zum 2:0 und schoss somit sein 400. Meisterschaftstor in der Primera Division. Diese Marke hat vor ihm noch kein anderer Spieler erreicht. Es war Messis 17. Treffer in der laufenden Saison. Die beiden anderen Tore schoss Luis Suarez.

Messi einmal mehr vor Ronaldo

Für die 400 Treffer benötigte Messi 435 Spiele. Die Nummer 2 der ewigen Torschützenliste Spaniens ist Cristiano Ronaldo, der in 292 Partien für Real Madrid 311 Tore schoss. Hinter den beiden Ausnahmespielern der Gegenwart folgt Telmo Zarra, der zwischen 1940 und 1955 für Athletic Bilbao 255 Mal erfolgreich war.

Real dank spätem Ceballos-Tor

Zu einem 2:1-Auswärtssieg kam Real Madrid bei Betis Sevilla. Dani Ceballos schoss den Siegestreffer für die «Königlichen» in der 88. Minute. Weltfussballer Luka Modric hatte Real zuvor nach 13 Minuten in Führung geschossen, Sergio Canales glich für Betis nach 67 Minuten aus.