Es ist wieder soweit: Am Sonntag lädt Barcelona Real Madrid im Camp Nou zum «Clásico». Am meisten spricht man vor der Partie über die zwei grossen Abwesenden. Cristiano Ronaldo (30 Spiele, 18 Tore) spielt mittlerweile für Juventus, Lionel Messi (38 Spiele, 26 Tore) muss aufgrund eines Unterarmbruchs zusehen.

Bild 1 / 2 Legende: April 2017 Lionel Messi schiesst Barcelona im Bernabeu kurz vor Schluss zum Sieg – und jubelt provokativ. Imago Bild 2 / 2 Legende: August 2017 Cristiano Ronaldo revanchiert sich bei Messi und feiert nach einem Tor mit entblösstem Oberkörper vor den Augen der Barça-Fans. Imago

Im Dezember 2007 ging der Klassiker Spaniens letztmals ohne einen der beiden Superstars über die Bühne. Zu diesem Zeitpunkt ...

... kickte ein damals 10-jähriger Breel Embolo beim FC Nordstern Basel.

... kämpfte der heutige NL-Leader EHC Biel verbittert um den Aufstieg in die NLA (den sie Ende Saison schafften).

... lag der heutige Zweitligist Hamburg den Bayern in der Bundesliga als Tabellendritter dicht auf den Fersen.

... hatte Stan Wawrinka erst einen ATP-Titel auf dem Konto (Umag 2006), heute sind es 16, davon 3 Grand Slams.

... gab es auf dem Markt erst die allererste iPhone-Generation

Sportlich erhält der bevorstehende «Clásico» insofern zusätzliche Brisanz, als dass Real-Trainer Julen Lopetegui auf dem Abstellgleis steht. Nach 5 Spielen in Serie ohne Sieg hatten die «Königlichen» am Dienstag beim 2:1 in der Champions League gegen Viktoria Pilsen einen schwachen Eindruck hinterlassen. Es scheint, als könnte Lopetegui nur mit einem Sieg gegen Erzrivale Barcelona seinen Job retten.

Trotz allem beträgt der Rückstand von Real Madrid auf die bisher ebenfalls nicht unantastbaren Katalanen nur 4 Punkte. Die Ausgangslage ist also spannend und vor allem offen.

Sicher ist einzig, dass erstmals seit 11 Jahren weder Messi noch Ronaldo im Mittelpunkt sein werden. Übrigens: Am 23. Dezember 2007 siegte Real Madrid auswärts gegen Barcelona mit 1:0. Torschütze: Julio Baptista.

